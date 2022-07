Jayland Walker come George Floyd | ucciso dalla polizia con 60 colpi di pistola

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi in Oh… - ilpost : Jayland Walker aveva 25 anni, stava scappando da un controllo in auto e al momento degli spari era disarmato. Sul s… - ilpost : In Ohio un uomo afroamericano è stato ucciso con decine di colpi di pistola dalla polizia - MutiCarla : RT @P_M_1960: Il nuovo video shock dell'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi dopo un inseguiment… - PaoloTognola : RT @P_M_1960: Il nuovo video shock dell'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi dopo un inseguiment… -

Ucciso brutalmente con 60 colpi di pistola dalla polizia . Si chiamava, aveva 25 anni ed era un afroamericano . È successo negli Stati Uniti, in Ohio , lo scorso lunedì ma il video è stato diffuso solo nelle ultime ore dalla stessa centrale di polizia di ...Usa, 04 luglio 2022 Il 25enne americanoè stato ucciso in Ohio dalla Polizia che ha sparato 60 colpi. Il video dell'inseguimento e della sparatoria. / TwitterThe City announced Monday that it was imposing a citywide curfew starting at 9 p.m. and canceling the evenings scheduled July 4 fireworks display after Sunday's protests over the police killing of ...Akron police said Jayland Walker refused to stop his car and fired at officers during a chase that ended in a hail of bullets and his death.