Inter, fatta per l’addio di Vidal: pre-contratto già firmato, a breve le visite mediche! (Di lunedì 4 luglio 2022) Era già nell’aria da parecchio tempo, ma ora sono arrivate le conferme. Arturo Vidal non sarà un giocatore dell’Inter nella prossima stagione. Il centocampista cileno sbarcherà infatti molto presto in Brasile, più precisamente al Flamengo. Come riportato da TyC Sports, le visite mediche del giocatore sono previste per questa settimana, che firmerà poi un contratto fino a dicembre 2023. Arturo Vidal Flamengo Vidal lascia dunque i nerazzurri dopo 2 stagioni in cui ha collezionato 71 presenze e 4 reti in tutte le competizioni. Non un titolarissimo né con Conte prima né con Inzaghi poi, il cileno è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni del centrocampo Interista. Anche se la tifoseria nerazzurra si aspettava certamente di meglio visti i suoi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Era già nell’aria da parecchio tempo, ma ora sono arrivate le conferme. Arturonon sarà un giocatore dell’nella prossima stagione. Il centocampista cileno sbarcherà infatti molto presto in Brasile, più precisamente al Flamengo. Come riportato da TyC Sports, lemediche del giocatore sono previste per questa settimana, che firmerà poi unfino a dicembre 2023. ArturoFlamengolascia dunque i nerazzurri dopo 2 stagioni in cui ha collezionato 71 presenze e 4 reti in tutte le competizioni. Non un titolarissimo né con Conte prima né con Inzaghi poi, il cileno è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni del centrocampoista. Anche se la tifoseria nerazzurra si aspettava certamente di meglio visti i suoi ...

