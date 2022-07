Il sondaggio politico di lunedì 4 luglio 2022 (Di lunedì 4 luglio 2022) - Valori %. sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4612 non rispondenti) tra il 29 giugno e il 4 luglio 2022. Il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 luglio 2022) - Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4612 non rispondenti) tra il 29 giugno e il 4. Il ...

Pubblicità

AndreaAndrei10 : RT @ricpuglisi: Qui c'è un mio sondaggio politico - ricpuglisi : Qui c'è un mio sondaggio politico - ZittaNonSto : VOTATE... VOTATE che poi sto sondaggio lo appiccico a qualche politico per fargli vedere cosa pensiamo di loro ?? ????… - Affaritaliani : M5S, clamoroso sondaggio riservato. Terremoto politico - Tarallucci_Vino : MA NON ERA IL MIGLIORE? Secondo un sondaggio di fine giugno quasi il 60% degli italiani non ha fiducia in Mario Dra… -