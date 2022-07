Egitto | tragedia nel Mar Rosso | squalo uccide due donne

(Di lunedì 4 luglio 2022) Una nuotata nelle acque cristalline del Martrasformatasi in una vera e propria: duesono state attaccate e uccise da unoin, nella zona di Sahl Hasheesh, a sud di Hurghada. E’ stato il ministero dell’ambiente locale, tramite un comunicato apparso su Facebook, a rendere note le circostanze dell’accaduto. “Duesono state attaccate da unomentre nuotavano e sono morte”: questa la comunicazione ufficiale delle autorità. Al momento solo l’identità di una delle vittime è stata rivelata: secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa austriaca Apa, si tratta di una 68enne del Tirolo in vacanza in. Ancora ignote, invece, le generalità della seconda donna. Sebbene la presenza di squali nel Mar ...

Pubblicità

Giacinto_Bruno : Squalo uccide due donne in Egitto: tragedia nel Mar Rosso , più dettagli : -

Morning News , programma di Canale 5, ha aperto giustamente dedicando ampio spazio alladella Marmolada , dove ieri si è verificata una valanga che ha provocato sei morti e una ..., ...... nota località balneare sul Mar Rosso in. Le due stavano nuotando nella regione del Sahel Hashish, quando si sono imbattute nell'esemplare. Sullaè stata aperta un'indagine per ...Marmolada, Mauro Corona/ 'Non parliamo di tragedia annunciata, Terra imprevedibile'. ATTACCO SQUALO EGITTO, MORTE DUE TURISTE: I PRECEDENTI EPISODI. Il ministero ha poi aggiunto su Facebook: “Due donn ...Un attacco improvviso di uno squalo in Egitto ha causato due vittime: è successo a a Hurghada, località balneare sulla riva del Mar Rosso.