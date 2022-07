Draghi: "Mai più tragedie come quella della Marmolada" (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Il governo metterà in campo dei provvedimenti per evitare il ripetersi di una tragedia come quella avvenuta sulla Marmolada. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che si è recato a Canazei, dove è stato allestito il centro di coordinamento dei soccorsi, assieme al capo della protezione civile, Fabrizio Curcio. "Questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamentre dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica", è la premessa del premier, dopo aver fatto il punto della situazione con i responsabili dei soccorsi. Quindi, Draghi ha scandito: "Il governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di risuccedere ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Il governo metterà in campo dei provvedimenti per evitare il ripetersi di una tragediaavvenuta sulla. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Mario, che si è recato a Canazei, dove è stato allestito il centro di coordinamento dei soccorsi, assieme al capoprotezione civile, Fabrizio Curcio. "Questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamentre dipende dal deterioramento dell'ambiente esituazione climatica", è la premessa del premier, dopo aver fatto il puntosituazione con i responsabili dei soccorsi. Quindi,ha scandito: "Il governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di risuccedere ...

