DAZN ora permette due dispositivi in contemporanea con stesso user: quanto durerà la pacchia? (Di lunedì 4 luglio 2022) Da quando DAZN ha deciso di eliminare la possibilità di condividere lo stesso account su due dispositivi differenti che non siano nella stessa residenza, sono state molteplici le proteste della rete, soprattutto da parte degli utenti che usavano appunto “smezzare” l’abbonamento, registrando le proprie smart tv anche se a chilometri di distanza l’una dall’altra. DAZN, 4/7/2022 – Computermagazine.itC’è però una soluzione a questo problema, ovvero, l’abbonamento a DAZN Plus. In cambio di 39.99 euro al mese l’utente che lo sottoscrive avrà la possibilità di registrare fino ad un massimo di sei dispositivi con lo stesso account, e con la possibilità di vedere contenuti in contemporanea su due di essi anche se situati in luoghi differenti e connessi tramite ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Da quandoha deciso di eliminare la possibilità di condividere loaccount su duedifferenti che non siano nella stessa residenza, sono state molteplici le proteste della rete, soprattutto da parte degli utenti che usavano appunto “smezzare” l’abbonamento, registrando le proprie smart tv anche se a chilometri di distanza l’una dall’altra., 4/7/2022 – Computermagazine.itC’è però una soluzione a questo problema, ovvero, l’abbonamento aPlus. In cambio di 39.99 euro al mese l’utente che lo sottoscrive avrà la possibilità di registrare fino ad un massimo di seicon loaccount, e con la possibilità di vedere contenuti insu due di essi anche se situati in luoghi differenti e connessi tramite ...

Pubblicità

felixsarcona5 : RT @DAZN_IT: Padre, allenatore, fratello: ecco cos'è un allenatore per i suoi ragazzi. E Italiano per la sua Fiorentina ?? Day Off, con @Di… - 5Dan05 : Ho dato disdetta a Sky,Amazon prime, Netflix,Dazn .Ho scoperto #NatashaMartino su Tiktok ed ora null’altro ha più s… - BranniganRosso1 : @CalcioFinanza Ma io non ho capito una cosa, dazn plus permette la visione in contemporanea di due dispositivi anch… - PalloneBucato : @Naples___ @museodiemozioni Purtroppo oggi,come per tutto, non è più la domanda che genere l'offerta ma il contrari… - Nick_cannonier : Comunque non vedo l'ora che la #F1 passi, o almeno, venga trasmessa anche su #Dazn anche in Italia. Sto vedendo su… -