Covid oggi Italia, Vaia: "No allarmi, non è come in passato" (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – "Evitiamo di creare allarmi ingiustificati nella popolazione". Così all'Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, facendo il punto sulla nuova ondata estiva di casi Covid. "oggi allo Spallanzani abbiamo zero ricoveri con polmoniti interstiziali gravi, qualche caso di polmonite ma molto più leggera e in pazienti che hanno malattie respiratorie precedenti – ha sottolineato l'esperto – Se pensiamo che in passato avevamo ricoverati in area medica con il casco per la ventilazione assistita, è evidente che stiamo vivendo un fase diversa". L'articolo proviene da Italia Sera.

