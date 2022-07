Covid | contagi in crescita nei luoghi delle vacanze ma il governo non pensa al lockdown | «Fiducia agli italiani»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ida Coronavirus non si arrestano. Stazioni e aeroporti continuano a riempirsi di persone che partono per lee i paesi dell’Ue allentano sempre più le restrizioni anti-. Un quadro contradditorio che tocca soprattutto le principali mete estive. Tra queste spicca la Grecia, segnalata dall’Ecdc (European centre for disease control) con il colore rosso scuro, indice di elevata diffusione del virus. Si parla di un’incidenza pari a 1.125 casi per 100mila abitanti in 14 giorni. L’aeroporto di Atene però registra un’attività al 90 per cento rispetto al 2019 (pre-pandemia). L’incidenza in Ue e le previsioni a luglio Sono molti i paesi con un’incidenza oltre i mille, come Francia, Germania, Portogallo. In Italia siamo a 981 casi per 100mila abitanti su una media europea di 694 e si configura come paese a rischio ...