Così si produco vestiti 100% green: il progetto da copiare (Di lunedì 4 luglio 2022) Ridurre del 70% le emissioni inquinanti, dare nuova vita agli scarti di produzione donandoli gratuitamente a laboratori specializzati nel riutilizzo, un programma per riciclare o smaltire in maniera corretta i capi non più utilizzati, distribuire secondo la modalità direct to consumer e produrre just-in-time. Così Blowhammer ha costruito da solo il proprio modello eco-innovativo e punta a diventare società benefit. Il progetto Blowhammer Blowhammer, letteralmente “colpo di martello”, è un’azienda del sud Italia con sede a Nola, in provincia di Napoli, nata nel 2013, che pone al centro la libertà d’espressione, l’autodeterminazione e il dare forma alla propria identità. Blowhammer è un marchio di moda streetwear nato dal desiderio ambizioso di irrompere nel mondo del fashion con un prodotto unico, digital, orgogliosamente distante da qualsiasi trend e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Ridurre del 70% le emissioni inquinanti, dare nuova vita agli scarti di produzione donandoli gratuitamente a laboratori specializzati nel riutilizzo, un programma per riciclare o smaltire in maniera corretta i capi non più utilizzati, distribuire secondo la modalità direct to consumer e produrre just-in-time.Blowhammer ha costruito da solo il proprio modello eco-innovativo e punta a diventare società benefit. IlBlowhammer Blowhammer, letteralmente “colpo di martello”, è un’azienda del sud Italia con sede a Nola, in provincia di Napoli, nata nel 2013, che pone al centro la libertà d’espressione, l’autodeterminazione e il dare forma alla propria identità. Blowhammer è un marchio di moda streetwear nato dal desiderio ambizioso di irrompere nel mondo del fashion con un prodotto unico, digital, orgogliosamente distante da qualsiasi trend e ...

Pubblicità

videodeepfake : @pasqualevidetta Quel bidone rosso in plastica costava metterlo nella differenziata? Noi in Piemonte facciamo diff… - angeloimpanato : Cosí io a me rendo conto dell’inutilità, e inutile mi ci sento, non quando non produco, ma quando mi dimentico delle emozioni. - enrico_nannini : @micos56 @PaUsai @YakoPX14 @MarcelloChirico @AVFCOfficial Si mi ci chiudo e leggo le tue stronzate qui su tweeter c… - _xflaaffyyy : @iimpala_67 @iam_tore Io produco così tanto calore che mi asciugo subito anche d'inverno ahahahh - superpeppeball : @Entreri_Arnodas Oggi sono stato al mare e ho monitorato 500 metri di spiaggia tenendo sotto controllo tutte le pun… -