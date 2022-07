Colpo Pessina, il centrocampista è ad un passo dal Monza (Di lunedì 4 luglio 2022) Galliani sta per mettere a segno un altro acquisto per il suo ambizioso Monza. Il Colpo è Pessina, si prospetta un ritorno all’ovile per il campione d’Europa con la nazionale italiana. Un acquisto che risalta ancora di più la voglia di Serie A dei brianzoli. Colpo Pessina, quali saranno le cifre dell’affare? L’atalantino si avvicina sempre di più al ritorno a casa. Pessina aveva iniziato la sua carriera da calciatore proprio nelle giovanili del Monza, squadra del suo paese natale. La storia del giocatore la conosciamo tutti, il suo rientro in Brianza è un Colpo davvero importante per il club di Silvio Berlusconi. Operazione di prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di salvezza della squadra. Il riscatto è fissato a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 luglio 2022) Galliani sta per mettere a segno un altro acquisto per il suo ambizioso. Il, si prospetta un ritorno all’ovile per il campione d’Europa con la nazionale italiana. Un acquisto che risalta ancora di più la voglia di Serie A dei brianzoli., quali saranno le cifre dell’affare? L’atalantino si avvicina sempre di più al ritorno a casa.aveva iniziato la sua carriera da calciatore proprio nelle giovanili del, squadra del suo paese natale. La storia del giocatore la conosciamo tutti, il suo rientro in Brianza è undavvero importante per il club di Silvio Berlusconi. Operazione di prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di salvezza della squadra. Il riscatto è fissato a ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ? ?? Altro colpo per un #Monza scatenato. Preso Matteo Pessina dall'#Atalanta. Prestito xon diritto che può divent… - ModesteTamba : RT @DiMarzio: #Pessina al @ACMonza, che colpo! @SkySport #calciomercato - MARCO196913 : RT @DiMarzio: #Pessina al @ACMonza, che colpo! @SkySport #calciomercato - RossoneroBlog : ?? CALCIOMERCATO Super colpo per il Monza! Mercoledì dovrebbero esserci le visite mediche, prima della firma sul con… - GPeppe34N : RT @NicolaBalice: #Pessina, bel colpo e bella storia. Ma un anno dopo, a parte #Locatelli (trattativa impostata ben prima) e in parte #Donn… -