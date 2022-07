Calciomercato Milan, piace Matheus Nunes dello Sporting Lisbona (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Milan: interesse dei rossoneri per Matheus Nunes, centrocampista classe 1998 dello Sporting Lisbona Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, il Milan sarebbe interessato a Matheus Nunes dello Sporting Lisbona. Il quotidiano portoghese però afferma che ci sono alte possibilità che il centrocampista classe 1998 possa rimanere allo Sporting anche nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022): interesse dei rossoneri per, centrocampista classe 1998Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, ilsarebbe interessato a. Il quotidiano portoghese però afferma che ci sono alte possibilità che il centrocampista classe 1998 possa rimanere alloanche nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @OfficialUSLecce ha trovato l'accordo con il @acmilan per Lorenzo #Colombo: a breve lo scambio… - cmdotcom : #Milan, aumentano i contatti per #Ziyech: c’è fiducia. E intanto #Messias… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan: #Pioli parla degli obiettivi e del #calciomercato. E 'battezza' #Bennacer ???? - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Ziyech vicino: si lavora per chiudere / PM News #ACMilan #SempreMilan - persemprecalcio : ?? Leo #Duarte, difensore brasiliano, oggi durante il primo raduno rossonero non era presente. C'è un club sul difen… -