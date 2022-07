Bce | FT | studia correttivi ai Tltro contro extra profitti banche

Pubblicità

infoiteconomia : Banche, BCE studia stretta su extra profitti miliardari - mpiacenonaver1 : @MisssFreedom @La_manina__ Messo a Bankitalia dal governo Berlusconi e proposto alla BCE da Berlusconi,studia coset… -

Borsa Italiana

I Tltro sono stati replicati nel 2019, inizialmente agganciati al tasso dei depositi pari al meno 0,50%, ma successivamente in risposta alla crisi causata dal lockdown e misure anti Covid laha ...I 2.200 miliardi di euro di prestiti agevolati forniti dallaalle banche - si legge dalle colonne del Financial Times - hanno contribuito a evitare una stretta creditizia quando è scoppiata la ... Banche, BCE studia stretta su extra profitti miliardari (askanews) - La Banca centrale europea sta studiando meccanismi o soluzioni per impedire alle ... e anche il semplice strumento di deposito presso la Bce. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ...Il presidente della Bundesbank Nagel si è opposto alla promessa Bce di sostenere il debito dei paesi del sud Europa. Il parere di Sapelli ...