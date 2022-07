Apple Watch Series 8 | display più grande del 5%

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nell’ottobre dello scorso anno, Young ha suggerito che l’8 potrebbe essere disponibile in tre dimensioni del. Ora, rispondendo a una domanda sulle voci su Twitter, Young afferma che le dimensioni aggiuntive delche si uniscono alla gamma disaranno di 1,99 pollici in diagonale. Allo stesso modo, l’analista Jeff Pu ha affermato che il fornitoreLuxshare sarà l'”unico fornitore” per un modello dida 2 pollici “di fascia alta” quest’anno. Sembra probabile che la dimensione delda 1,99 pollici presentata da Young sia stata semplicemente arrotondata da Pu. Una dimensione deldi...

Quando sono passate poche ore dagli ultimi rumor sui sensori diSeries 8 , in rete emergono nuove informazioni sulla gamma di smartwatch che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il prossimo autunno insieme ad iPhone 14. Secondo quanto affermato ...L'Series 8 , secondo quanto riportato in precedenza, arriverà in tre dimensioni di display, con il più grande che dovrebbe superare il più grande display da 45 mm dell'Series 7. ...Il nuovo Apple Watch 8 avrà un sensore di temperatura corporea per misurare la febbre: ecco la rivelazione di Mark Gurman.A quanto pare, Apple Watch Series 8 è sulla strada per diventare l'Apple Watch più grande di sempre. Vediamo gli ultimi rumor.