Anna Tatangelo sfoggia la sua borsetta: il costo da capogiro (Di lunedì 4 luglio 2022) Anna Tatangelo continua a dimostrare il suo amore per gli accessori ed è recente l’acquisto di una nuova pochette griffata: sapete quanto costa? Anna Tatangelo non rinuncia al mare e, impegnata a Taormina, si gode la vacanza ammirando le bellezze della Sicilia. Ma, al tempo stesso, la cantante non può fare a meno di dimostrare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 luglio 2022)continua a dimostrare il suo amore per gli accessori ed è recente l’acquisto di una nuova pochette griffata: sapete quanto costa?non rinuncia al mare e, impegnata a Taormina, si gode la vacanza ammirando le bellezze della Sicilia. Ma, al tempo stesso, la cantante non può fare a meno di dimostrare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

redazionerumors : Anna Tatangelo ha incantato i suoi fan postando su Instagram alcuni scatti super sexy in cui appare come una sirena… - Silvano67864159 : RT @dea_channel: Anna Tatangelo in barca ????????????????? - lillidamicis : Dal 7 luglio al 25 agosto al via la rassegna al Mon Rêve. Tra gli ospiti Sottotono, Gemelli Diversi, Anna Tatangelo… - BlunoteWeb : Taranto: Gemelli Diversi, Sottotono, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo al Summer Festival - QdSit : Vacanze siciliane per Anna Tatangelo, in queste ultime ore la bella cantante ha postato alcune foto durante la perm… -