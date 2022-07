Wimbledon | Sinner ai quarti battendo Alcaraz | la partita del futuro

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti!… - FanFerrante : ecco appunto #sinner #Wimbledon #Wimbledon2022 - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #Sinner: 'Una giornata indimenticabile'. #Alcaraz: 'Ce la giocheremo noi due' #Wimbledon -

Djokovic cede un set contro l'olandese Van Rijthoven ma fa il suo dovere e vola ai quarti, dove affronterà Jannik. Il Centrale compie 100 anni: per celebrarlo c'era anche Federer: 'Spero di tornare a giocare qui'. Qui risultati, aggiornamenti, curiosità e video dall'All England Club. Tutto da vivere in ...Alcaraz, sconfitto agli ottavi dida, a fine match si è congratulato con l'azzurro: " Ho molto rispetto per lui perché siamo amici , è una brava persona, sia dentro che fuori dal campo. Ha meritato di vincere perché ...Jannik Sinner and Carlos Alcaraz are hopeful their maiden meeting at a grand slam will be the start of many blockbuster clashes following a thrilling fourth-round encounter at Wimbledon. Italian ...Il serbo alza il livello nel momento di maggiore difficoltà: buona prestazione dell'olandese, ma sarà Djokovic il prossimo avversario di Jannik Sinner ...