Wimbledon 2022, Sinner batte Alcaraz e va ai quarti (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) - Jannik Sinner ai quarti di finale del singolare maschile di Wimbledon 2022. L'azzurro, numero 10 del tabellone, supera negli ottavi di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4, 6-7 (8-10), 6-3 in 3h35'. Il ventenne domina il match nei primi 2 set, con un totale controllo del gioco. Alcaraz entra in partita nel terzo parziale e il verdetto viene rinviato al tie-break. Sinner per due volte ha la chance di chiudere i conti ma non riesce a concretizzare né il primo, né il secondo match-point. L'iberico, invece, capitalizza il quarto set-point e resta agganciato alla sfida. Sinner ha il merito di archiviare immediatamente le occasioni sprecate e di superare il momento più difficile della giornata con freddezza: ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) - Jannikaidi finale del singolare maschile di. L'azzurro, numero 10 del tabellone, supera negli ottavi di finale lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4, 6-7 (8-10), 6-3 in 3h35'. Il ventenne domina il match nei primi 2 set, con un totale controllo del gioco.entra in partita nel terzo parziale e il verdetto viene rinviato al tie-break.per due volte ha la chance di chiudere i conti ma non riesce a concretizzare né il primo, né il secondo match-point. L'iberico, invece, capitalizza il quarto set-point e resta agganciato alla sfida.ha il merito di archiviare immediatamente le occasioni sprecate e di superare il momento più difficile della giornata con freddezza: ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale al Torneo di Wimbledon, battendo in quattro set il talento sp… - Eurosport_IT : Federer torna sul Centre Court di Wimbledon ???? Per saperne di più… ?? - Fprime86 : RT @SkySport: #Sinner ai quarti di finale di #Wimbledon! Affronterà il vincente tra #Djokovic e #VanRijthoven ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Sinner show, è ai quarti a #Wimbledon: #Alcaraz ko in quattro set? -