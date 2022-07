Ultime Notizie – Mondiali pallanuoto | finale Spagna-Italia 15-14 | Settebello d’argento

(Di domenica 3 luglio 2022) Labatte l’per 15-14 dopo i rigori nelladei2022 dia Budapest. Gli azzurri devono accontentarsi della medaglia, mentre gli iberici conquistano l’oro a 21 anni di distanza dall’ultimo trionfo. Ilsi arrende al termine di un match spettacolare, raddrizzato con una splendida rimonta. Sotto 3-6 all’intervallo, la Nazionale del ct Campagna torna in corsa nel terzo periodo (3-2) e corona la rincorsa nell’ultima frazione (3-1). Per assegnare il titolo iridato, servono i rigori e l’si arrende con l’errore di Cannella. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Sinner - Alcaraz è uno dei piatti più stuzzicanti di , un bel match di ottavi e un succulento antipasto del tennis che verrà. Ancor di più sull'erba nobile di Wimbledon, quasi in campo neutro, sulla ...accede ai quarti di finale di . L'azzurro, si impone nell'ottavo di finale più giovane a Wimbledon dal 1973, sullo spagnolo Carlos Alcaraz, n.5 del seeding, in quattro set con il punteggio di 6 - 1, 6 ...