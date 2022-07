Ultime Notizie – Gp Silverstone, incidente e stop gara: paura per Zhou (Di domenica 3 luglio 2022) incidente a Silverstone, nel primo giro del Gp di Gran Bretagna, e paura per Zhou Guanyu. L’Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi. Il Gp è stato sospeso con l’esibizione della bandiera rossa. Secondo le Notizie confortanti riportate da Sky, Zhou è stato estratto dall’abitacolo e trasferito al centro medico. Intanto, viene segnalata la presenza di manifestanti che avrebbero provato ad entrare sul tracciato per una forma di protesta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 3 luglio 2022), nel primo giro del Gp di Gran Bretagna, eperGuanyu. L’Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi. Il Gp è stato sospeso con l’esibizione della bandiera rossa. Secondo leconfortanti riportate da Sky,è stato estratto dall’abitacolo e trasferito al centro medico. Intanto, viene segnalata la presenza di manifestanti che avrebbero provato ad entrare sul tracciato per una forma di protesta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

