Squalo attacca, due donne uccise: una è morta d'infarto (Di domenica 3 luglio 2022) L'incontro ravvicinato con un Squalo ha causato la morte di due donne. È successo a Hurghada , nota località balneare sul Mar Rosso . La tragica notizia è stata riportata sulla piattaforma Facebook ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) L'incontro ravvicinato con unha causato la morte di due. È successo a Hurghada , nota località balneare sul Mar Rosso . La tragica notizia è stata riportata sulla piattaforma Facebook ...

Pubblicità

juornoit : #Juorno #squalo attacca e uccide due donne in Egitto, nel mar Rosso - paolochiariello : #Juorno #squalo attacca e uccide due donne in Egitto, nel mar Rosso - PiazzaClaudio : @piaccaeli Pensa che se lo vede uno squalo ?? non l’attacca nemmeno perché penserà “se mangio un cogli@ne del genere… - gjoegl : @NinaRicci_us @fremo03893514 Lo squalo non attacca se non fai movimenti in acqua, si avvicina per verificare ma se scappi sei fregato -