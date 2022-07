Pierpaolo Pretelli affascinato dalla bellezza di Giulia | “Uno come fa a guidare…” VIDEO

(Di domenica 3 luglio 2022)di: l’ex gieffino immortala la pubblicità affissa ai tram su Roma. Ecco la sua reazione Lo showmanha rivoluzionato la sua brillante carriera grazie al suo talento. E’ inarrestabile l’ex gieffino che negli ultimi anni sta spaziando da un ruolo all’altro portando a termine con successo moltissime avventure. Dopo l’esperienza vissuta dentro la Casa del Grande Fratello Vip,non si è mai più fermato e ogni giorno sta continuando a girare l’Italia per realizzare tanti nuovi progetti. Negli ultimi mesi ha esorditospeaker radiofonico su R101 e la sua avventura in radio prosegue a gonfie vele. La scorsa estate l’amatissimo showman ha ...

Pubblicità

fanpage : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra il pubblico al #LoveMi! i #PRELEMI sono stati inquadrati dalle telecamere di… - GiuseppaDiMart1 : RT @cmqanottos: Pierpaolo sottone Pretelli ?????? #prelemi - AragonaPiera : Pierpaolo sottone Pretelli che sbaglia strada perché vede la foto della fidanzata su un tram! E si dice da solo che… - cmqanottos : Pierpaolo sottone Pretelli ?????? #prelemi - BulloManuela : RT @anna_prelemi: Ecco chi è Pierpaolo Pretelli ? #prelemi -

Ariadna Romero ha un nuovo amore La ex compagna di, dopo la fine della loro storia d'amore, non si è quasi mai fatta beccare da paparazzi e riviste di gossip: brava a depistare oppure non ha mai incontrato un uomo che le facesse ...Ad arricchire la sesta edizione del "Premio La Perla" lo spettacolo del talento locale e volto noto della tv,, che insieme al M. Claudio Di Cicco coinvolgeranno il pubblico dell'...I Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie frutto del Grande Fratello Vip, si trovano a fronteggiare la domanda delle domande di una coppia: quando vi sposate Al momento hanno en ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...