Non chiamatele utilitarie: ecco le “piccole” super aggressive (Di domenica 3 luglio 2022) Forma e dimensioni sono sono quelle delle auto comuni. Assetto e motore sono però ottimizzati così da trasformarle in vere e proprie supercar in miniatura Leggi su wired (Di domenica 3 luglio 2022) Forma e dimensioni sono sono quelle delle auto comuni. Assetto e motore sono però ottimizzati così da trasformarle in vere e propriecar in miniatura

Pubblicità

Deepakumara : @DavideR46325615 “Donne, siamo qui a darvi gli strumenti migliori per cucinare. Non chiamatele pentole, è riduttivo… - ladymidnvght : @apqcalypse NON CHIAMATELE - criscuolomass : @SkyTG24 Per favore non chiamatele pizze.. la pizza è un'altra cosa. - DIECIKSCALE : chiamatele con il loro nome, è una persona razzista misogina e omofoba, non serve a nulla dire che è arrabbiata o cose del genere -