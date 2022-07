Mkhitaryan, La Gazzetta: “L’Inter può contare sul nuovo jolly di Inzaghi” (Di domenica 3 luglio 2022) Mkhitaryan LA Gazzetta – In seguito al recente tira e molla per il rinnovo con la Roma ed all’inserimento dei nerazzurri, alla fine Mkhitaryan ha decretato il suo futuro. Un futuro, dunque, il quale sarà trascorso a Milano, sotto i riflettori di San Siro. Perché l’armeno vestirà la maglia delL’Inter e sarà il nuovo jolly di Inzaghi, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Mkhitaryan, La Gazzetta: “Inzaghi si affiderà alla duttilità dell’armeno” Simone Inzaghi (Inter)Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “La stanza dei trofei delL’Inter è un luogo magico, quasi sacro. Al nono piani si registra la storia leggendaria di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022)LA– In seguito al recente tira e molla per il rinnovo con la Roma ed all’inserimento dei nerazzurri, alla fineha decretato il suo futuro. Un futuro, dunque, il quale sarà trascorso a Milano, sotto i riflettori di San Siro. Perché l’armeno vestirà la maglia dele sarà ildi, come riferito dall’edizione odierna de Ladello Sport., La: “si affiderà alla duttilità dell’armeno” Simone(Inter)Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “La stanza dei trofei delè un luogo magico, quasi sacro. Al nono piani si registra la storia leggendaria di ...

Pubblicità

mike_fusco : @vitocarbonara @massimozampini @Gazzetta_it Ma non hanno presentato Mkhitaryan ieri?!? Forse non sanno come si scrive?!? - serie_a24 : #Mkhitaryan, La Gazzetta: “L’Inter può contare sul nuovo jolly di Inzaghi” - infoitsport : Mkhitaryan, La Gazzetta: “L’Inter può contare sul nuovo jolly di Inzaghi” - CalcioOggi : Inter, ufficiale Mkhitaryan: è il quarto colpo di mercato nerazzurro - La Gazzetta dello Sport - Gazzetta_it : #Mkhitaryan è nerazzurro, c'è l'ufficialità: è il quarto colpo di mercato dell'Inter -