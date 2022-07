Marmolada, valanga di ghiaccio. «Almeno 4 vittime e sette feriti». Quindici persone coinvolte, si cercano i dispersi (Di domenica 3 luglio 2022) Il seracco è crollato dopo la temperatura record di ieri: 10 gradi in vetta. Al lavoro anche il Soccorso Alpino con le unità cinofile. Gli esperti: c’è il rischio di ulteriori crolli Leggi su corriere (Di domenica 3 luglio 2022) Il seracco è crollato dopo la temperatura record di ieri: 10 gradi in vetta. Al lavoro anche il Soccorso Alpino con le unità cinofile. Gli esperti: c’è il rischio di ulteriori crolli

