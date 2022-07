Manila Nazzaro, gli auguri ad una ex gieffina per il suo compleanno (Di domenica 3 luglio 2022) Manila Nazzaro non dimentica le amicizie quelle importanti nate nel reality show condotto da Signorini e oggi fa gli auguri ad una sua amica ex gieffina che compie gli anni Manila Nazzaro non dimentica le amicizie, quelle vere, quelle che continuano aldilà delle telecamere del Grande Fratello Vip 6, dove entrambe hanno instaurato un rapporto speciale di amicizia. Non a caso, quando è andata via, le ha lasciato il cuscino con la sua foto stampata. Stiamo parlando di Francesca Cipriani che oggi spegne 38 candeline. Con la sua storia, la sua simpatia e spontaneità ha conquistato il cuore dei telespettatori del Gf Vip 6. Poi per un problema di salute è dovuta andare via, ma mentre si trovava nella casa, ha fatto sentire forte la sua presenza, regalando anche dei siparietti divertenti per ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022)non dimentica le amicizie quelle importanti nate nel reality show condotto da Signorini e oggi fa gliad una sua amica exche compie gli anninon dimentica le amicizie, quelle vere, quelle che continuano aldilà delle telecamere del Grande Fratello Vip 6, dove entrambe hanno instaurato un rapporto speciale di amicizia. Non a caso, quando è andata via, le ha lasciato il cuscino con la sua foto stampata. Stiamo parlando di Francesca Cipriani che oggi spegne 38 candeline. Con la sua storia, la sua simpatia e spontaneità ha conquistato il cuore dei telespettatori del Gf Vip 6. Poi per un problema di salute è dovuta andare via, ma mentre si trovava nella casa, ha fatto sentire forte la sua presenza, regalando anche dei siparietti divertenti per ...

Pubblicità

igor_piras : @Lorenzo60150158 @luigidimaio @Bujar_O kiamateIL 118 A STEFANIA CARTA VIA DELLA NOCE N 12 EMPOLI @LULUSALASSIE LA… - nvcleare : manila nazzaro per sempre carica #manilaxrtl - igor_piras : @Lorenzo60150158 @Lamoruso71 damigella la figlia @lulusalassie altui livelli a noi non ci invitano @manilanazzaro c… - igor_piras : @Fede94129901 @Vitality1978 obbligata da paolo natucci di viareggio e dahgli autori in casa a bociare e fare il cop… - GiuliaC35918617 : semplicemente MANILA NAZZARO -