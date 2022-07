Italian Uppercut #171 – SAJ Year Zero Report

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 luglio 2022) Doppio editoriale questo Weekend dedicato alla scenaa su ZW; dopo avervi raccontato dell’ultimo Show della RISING SUN (che potete recuperare QUI), oggi vi racconto il primo Show prodotto dal noto Podcasto Squash A Jobber:, andato in scena a Pero (MI) lo scorso Weekend. Si sono appena spente le luci sullo Show della RSWP che si accendono, poco dopo, quelle del primo Show prodotto dai creatori del noto Podcast sul Wrestling in italia SAJ. Il team di SAJ ci promette due Match titolati, due Integender e un Main Event con protagonista AKIRA. Il presentatore, senza troppi indugi, da il via allo Show col primo Match della serata: Match #1 – Lupo Vs Ricky Knight Jr. Opener della serata molto interessante, con il Maschio Alpha che affronta il talent inglese, attualmente ...