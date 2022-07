Il Papa: “Se viviamo con lo stile di Dio il mondo non sarà più un campo di battaglia” (Di domenica 3 luglio 2022) Città del Vaticano – Se il Papa non va in Africa, l’Africa va dal Papa. Il Viaggio Apostolico in Congo e Sud Sudan è stato rimandato a causa del persistente dolore al ginocchio. Ma, come annunciato dallo stesso Bergoglio: “Purtroppo, con grande dispiacere, ho dovuto rinviare il viaggio in Congo e in Sud Sudan. Ma il 3 luglio, il giorno in cui avrei dovuto celebrare a Kinshasa, celebrerò una messa con la comunità congolese romana. Porteremo Kinshasa a San Pietro, e lì celebreremo con tutti i congolesi romani, che sono tanti!”. E così è stato. Bonghi e strumenti a corde tradizionali risuonano tra i marmi e le statue bronzee di epoca barocca dell’Altare della Cattedra. Davanti al baldacchino del Bernini è un tripudio di abiti colorati, bandierine del Congo e danze che fanno da cornice alla celebrazione svoltasi col rito zairese. Il Faro online – Foto © ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 luglio 2022) Città del Vaticano – Se ilnon va in Africa, l’Africa va dal. Il Viaggio Apostolico in Congo e Sud Sudan è stato rimandato a causa del persistente dolore al ginocchio. Ma, come annunciato dallo stesso Bergoglio: “Purtroppo, con grande dispiacere, ho dovuto rinviare il viaggio in Congo e in Sud Sudan. Ma il 3 luglio, il giorno in cui avrei dovuto celebrare a Kinshasa, celebrerò una messa con la comunità congolese romana. Porteremo Kinshasa a San Pietro, e lì celebreremo con tutti i congolesi romani, che sono tanti!”. E così è stato. Bonghi e strumenti a corde tradizionali risuonano tra i marmi e le statue bronzee di epoca barocca dell’Altare della Cattedra. Davanti al baldacchino del Bernini è un tripudio di abiti colorati, bandierine del Congo e danze che fanno da cornice alla celebrazione svoltasi col rito zairese. Il Faro online – Foto © ...

