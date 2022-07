Pubblicità

Calciomercato.com

È statauna scelta condivisa, si riparte dalla politica di ringiovanimento. Maurizio ha ... per fede, deve accettare nelle prossime ore i 2,8 milioni più bonus e non i 4 delse vuole ......tracce dell'italiano si segnala in ogni caso la presenza di diversi club tra cui spicca ile ... Calciomercato Juventus news/ Sprint bianconero: èper Di Maria, bloccato Kostic Calciomercato ... Fulham, è fatta per Palhinha dello Sporting Lisbona Ormai da qualche giorno il mercato della Lazio sembra essersi improvvisamente sbloccato. I biancocelesti hanno messo in piedi diversi affari, soprattutto ...Sono stati rese note le date e gli orari dei primi cinque turni della nuova stagione di Serie A 2022/2023 che. Si riscalda il mercato della Lazio. La Lazio lavora sul calciomercato affinché Sarri abbi ...