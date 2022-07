F1, Lewis Hamilton: “Bellissimo salire sul podio! Red Bull troppo veloce nel rettilineo, dobbiamo migliorare” (Di domenica 3 luglio 2022) Definire pazzesco questo Gran Premio di Gran Bretagna 2022 potrebbe essere riduttivo: colpi di scena, paura, sorprese, tensione ad altissimo livello, qualità in pista, errori e chi più ne ha più ne metta. Alla fine è Carlos Sainz ad aggiudicarsi la vittoria, la prima in carriera in Formula 1 dopo la pole (la prima anch’essa) conquistata ieri. Secondo posto per un sorprendente Sergio Perez, che a seguito di un contatto al terzo giro (di fatto però il primo, trattandosi della ripartenza dopo la bandiera rossa causata dal brutto incidente di Zhou) con Charles Leclerc era finito nelle ultime posizioni; favorito dalla Safety Car (ritiro per Ocon), montando gomme rosse, ha avuto il merito di raggiungere la seconda posizione finale. Un gran terzo posto per il padrone di casa Lewis Hamilton, costituendo un podio sicuramente inedito per questo GP e ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Definire pazzesco questo Gran Premio di Gran Bretagna 2022 potrebbe essere riduttivo: colpi di scena, paura, sorprese, tensione ad altissimo livello, qualità in pista, errori e chi più ne ha più ne metta. Alla fine è Carlos Sainz ad aggiudicarsi la vittoria, la prima in carriera in Formula 1 dopo la pole (la prima anch’essa) conquistata ieri. Secondo posto per un sorprendente Sergio Perez, che a seguito di un contatto al terzo giro (di fatto però il primo, trattandosi della ripartenza dopo la bandiera rossa causata dal brutto incidente di Zhou) con Charles Leclerc era finito nelle ultime posizioni; favorito dalla Safety Car (ritiro per Ocon), montando gomme rosse, ha avuto il merito di raggiungere la seconda posizione finale. Un gran terzo posto per il padrone di casa, costituendo un podio sicuramente inedito per questo GP e ...

