Elisabetta Canalis in ansia per la figlia (Di domenica 3 luglio 2022) Elisabetta Canalis ha una figlia di nome Skyler Eva. La showgirl recentemente ha dovuto prendere una decisione drastica per tutelare la sua bambina. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Da ormai diversi anni, Elisabetta Canalis vive in America insieme a suo marito, Brian Perri e la piccola Skyler. Purtroppo, qualche settimana fa, la showgirl L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 3 luglio 2022)ha unadi nome Skyler Eva. La showgirl recentemente ha dovuto prendere una decisione drastica per tutelare la sua bambina. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Da ormai diversi anni,vive in America insieme a suo marito, Brian Perri e la piccola Skyler. Purtroppo, qualche settimana fa, la showgirl L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis emerge dalle acque ????????????????? - infoitcultura : Elisabetta Canalis senza trucco in vacanza: segue il trend del no bra col crop top militare - zazoomblog : Elisabetta Canalis aria di casa: in costume i look più belli di sempre – VIDEO - #Elisabetta #Canalis #casa:… - fanpage : Anche Elisabetta Canalis sceglie la moda no-bra. Si mostra senza trucco e senza reggiseno -