Bezos contro Biden: l'inflazione non è un problema di Amazon

Roma, 3 lug – Sono stati giorni di botta e risposta tra Biden e Jeff Bezos sul tema tasse ed economia. A fare da miccia alla querelle un tweet dello scorso 14 maggio in cui il presidente degli Stati Uniti affermava: "Volete far scendere l'inflazione? Allora assicuriamoci che le aziende più ricche paghino il giusto".

Bezos vs Biden

Il cinguettio non è piaciuto al fondatore di Amazon che ha subito replicato: "Va bene discutere sull'aumento delle tasse per le imprese. È essenziale discutere su come domare l'inflazione. Ma mescolare insieme i due temi è solo un depistaggio e sanno che l'inflazione colpisce chi ha più bisogno. I sindacati non causano l'inflazione e neanche i ricchi", ha continuato Bezos.

