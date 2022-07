(Di domenica 3 luglio 2022) IlvorrebbeDe, ma avrebbe avanzato una proposta che nonrà moltoSecondo quanto riportato da AS, ilpotrebbe cambiare sul futuro di Frenkie de. I blaugrana, infatti, non avrebbero alcuna intenzione di privarsi del centrocampista olandese, accostato al Manchester United nelle ultime settimane. Per incentivare la sua permanenza, però, il club di Laporta avrebbe chiesto al calciatore di ridursi l’ingaggio, visti i problemi finanziari che sta attraversando il Barça. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

cmdotcom : A tutto #Gnonto: 'Dopo un #Inter-#Juve ho pianto, ma sogno il #Barcellona. Basta con l'idea del calciatore sbruffon… - SloanrStl_ : @Barnes_stlgdr <l'idea feste e colori mi attira, barcellona anche ha tanto colore le ramblas sono da visitare> - sportli26181512 : A tutto Gnonto: 'Dopo un Inter-Juve ho pianto, ma sogno il Barcellona. Basta con l'idea del calciatore sbruffone':… - ilbianconerocom : Arthur, l'idea da Barcellona: 'Vuole essere allenato da Xavi, occhio al ritorno' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Spezia, pazza idea Dani Alves: l’ex Barcellona si propone via mail -

Calcio News 24

Ilvorrebbe trattenere De Jong, ma avrebbe avanzato una proposta che non piacerà molto all'olandese Secondo quanto riportato da AS, ilpotrebbe cambiare sul futuro di Frenkie de Jong. I blaugrana, infatti, non avrebbero alcuna intenzione di privarsi del centrocampista olandese, accostato al Manchester United nelle ultime ...'INCASTRO CON ARTHUR - Non è un mistero che ad Arteta , il tecnico dei londinesi, serva un regista: a gennaio c'erano stati i primi contatti per Arthur, ma'ex, tra un costo elevatissimo ... Barcellona, l’idea è trattenere De Jong: ma l’ultima richiesta non piace all’olandese