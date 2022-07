Barcellona, domani al via la nuova stagione: Neto e non solo gli esuberi (Di domenica 3 luglio 2022) Il Barcellona partirà domani per il ritiro della nuova stagione: Neto e non solo, diversi gli esuberi in casa blaugrana Dalla Spagna arriva l’indiscrezione dal Mundo Deportivo secondo cui diversi giocatori del Barcellona non prenderanno parte al ritiro della nuova stagione. Xavi e i suoi ragazzi si raduneranno domani e pare proprio che Neto, Umtiti e Riqui Puig non faranno parte del roster della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Ilpartiràper il ritiro dellae non, diversi gliin casa blaugrana Dalla Spagna arriva l’indiscrezione dal Mundo Deportivo secondo cui diversi giocatori delnon prenderanno parte al ritiro della. Xavi e i suoi ragazzi si radunerannoe pare proprio che, Umtiti e Riqui Puig non faranno parte del roster della prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

