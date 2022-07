Al 12% nei sondaggi Letta travolto dal cocomero | il sondaggio | Pd addio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) Si chiama Nuove energie ma si traduce con "nuovi guai per Enrico". E' nato il nuovo progetto di sinistra che unisce Europa Verde di Angelo Bonelli e la Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, un'alleanza "verderossa" che sul palco di Roma esibisce come simbolo un estivo. Spaccato a metà, come il (presunto) campo largo a cui ambisce il segretario del Pd. Dagli eco-comunisti arrivano infatti altri paletti al progetto con cuiambisce a unire tutto il centrosinistra, in chiave anti-Meloni e Salvini. Sinistra italiana e Verdi sono all'opposizione del governo e chiedono politiche di rottura, rispetto a quelle portate avanti da Mario Draghi. Diffiicile conciliarle con quelle del Pd insomma, sebbene proprio a lui Bonelli e Fratoianni si rivolgano. Ci sarebbe anche uno riservato, ...