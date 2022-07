Acerbi, è rottura totale con la Lazio: decisione a sorpresa del difensore! (Di domenica 3 luglio 2022) La rottura è ormai definitiva: Francesco Acerbi vuole lasciare la Lazio il prima possibile. Come riporta Il Messaggero, il difensore azzurro avrebbe deciso di non presentarsi il 9 luglio per il consueto raduno biancoceleste ad Auronzo di Cadore. Acerbi Lazio Milan, Juventus, Inter e Fiorentina sono interessate ma per ora non sono mai andati oltre semplici sondaggi per l’esperto difensore, ormai ai ferri corti con tutta la tifoseria biancoceleste. La Lazio sta comunque accelerando per la sua sostituzione, in attesa che il caso si risolva: è infatti vicino l’accordo con Alessio Romagnoli, svincolato dal Milan. Luca Forte Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Laè ormai definitiva: Francescovuole lasciare lail prima possibile. Come riporta Il Messaggero, il difensore azzurro avrebbe deciso di non presentarsi il 9 luglio per il consueto raduno biancoceleste ad Auronzo di Cadore.Milan, Juventus, Inter e Fiorentina sono interessate ma per ora non sono mai andati oltre semplici sondaggi per l’esperto difensore, ormai ai ferri corti con tutta la tifoseria biancoceleste. Lasta comunque accelerando per la sua sostituzione, in attesa che il caso si risolva: è infatti vicino l’accordo con Alessio Romagnoli, svincolato dal Milan. Luca Forte

Pubblicità

infoitsport : Lazio-Acerbi: tutto tace, ma la rottura è insanabile. L'intreccio con Romagnoli è uno stallo da sbloccare in fretta - infoitsport : Lazio-Acerbi: tutto tace, ma la rottura è insanabile. L'intreccio con Romagnoli è uno stallo da sbloccare in fretta - TommasoFef : RT @cmdotcom: #Lazio-#Acerbi: tutto tace, ma la rottura resta insanabile. L'intreccio con #Romagnoli è uno stallo da sbloccare in fretta ht… - infoitsport : Lazio-Acerbi: tutto tace, ma la rottura è insanabile. L'intreccio con Romagnoli è uno stallo da sbloccare in fretta - zazoomblog : Lazio-Acerbi: tutto tace ma la rottura è insanabile. L'intreccio con Romagnoli è uno stallo da sbloccare in fr… -