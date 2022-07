Un anno senza Raffaella Carrà | la programmazione Rai speciale per ricordare l’artista

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 luglio 2022) Il 5 luglio 2021 è morta. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno all’epoca ma da quel giorno è già passato une la televisione italiana, in particolare la Rai, non può nonil famoso caschetto biondo dello spettacolo nostrano e non solo. Un, è sotto questo titolo che la televisione pubblica ha racchiuso ladedicata ae che ci terrà compagnia dal 5 al 9 luglio in diversi momenti della giornata e su differenti reti. La Rai dedica al ricordo delampio spazio nei suoi palinsesti: da “Unomattina Estate” a “Estate in diretta”, dai telegiornali nazionali ...