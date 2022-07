Ucraina, prigioniero liberato: “Noi di Azovstal trattati in modo diverso” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi di Azovstal siamo stati trattati diversamente. Forse ci rispettavano o forse avevano paura, comunque ci guardavano come combattenti”. Lo racconta Pavlo Pikovets, uno dei 144 prigionieri ucraini liberati lo scorso 29 giugno. Tra loro ci 95 difensori di Azovstal e “17 guardie di frontiera che hanno eroicamente difeso Mariupol”, si legge a corredo della video-testimonianza dell’ex prigioniero, pubblicata dal Servizio di frontiera, di cui anche Pikovets fa parte. “Vorrei dimenticare tutto come fosse stato un sogno”, dice Pikovets, che nello stabilimento Azovstal di Mariupol è arrivato il 15 aprile. “Mi hanno portato nel nostro cosiddetto ospedale e mi hanno fornito aiuto medico: hanno pulito le ferite dalle schegge e mi hanno messo il gesso”, racconta la guardia di frontiera, rimasta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi disiamo statidiversamente. Forse ci rispettavano o forse avevano paura, comunque ci guardavano come combattenti”. Lo racconta Pavlo Pikovets, uno dei 144 prigionieri ucraini liberati lo scorso 29 giugno. Tra loro ci 95 difensori die “17 guardie di frontiera che hanno eroicamente difeso Mariupol”, si legge a corredo della video-testimonianza dell’ex, pubblicata dal Servizio di frontiera, di cui anche Pikovets fa parte. “Vorrei dimenticare tutto come fosse stato un sogno”, dice Pikovets, che nello stabilimentodi Mariupol è arrivato il 15 aprile. “Mi hanno portato nel nostro cosiddetto ospedale e mi hanno fornito aiuto medico: hanno pulito le ferite dalle schegge e mi hanno messo il gesso”, racconta la guardia di frontiera, rimasta ...

