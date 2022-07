Salerno, Comune aderisce a progetto Tutela: soddisfatto comitato Salute e Vita (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Comune di Salerno, con un ritardo di circa trent’anni, finalmente si sveglia!”. Così il comitato Salute e Vita commenta la decisione del Comune di Salerno di aderire al progetto “Tutela” e che per tre mesi metterà a disposizione alcune stanze del Teatro Ghirelli, per attività poste in essere dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nello specifico l’iniziativa annunciata ieri dal presidente della Commissione Ambiente, Arturo Iannelli saranno predisposti screening gratuiti della popolazione della Valle dell’Irno per patologie “potenzialmente correlate all’inquinamento ambientale” e che, questi esami, saranno rivolti sia a coloro che sono stati sottoposti, nel 2017, allo Studio SPES, che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildi, con un ritardo di circa trent’anni, finalmente si sveglia!”. Così ilcommenta la decisione deldidi aderire al” e che per tre mesi metterà a disposizione alcune stanze del Teatro Ghirelli, per attività poste in essere dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nello specifico l’iniziativa annunciata ieri dal presidente della Commissione Ambiente, Arturo Iannelli saranno predisposti screening gratuiti della popolazione della Valle dell’Irno per patologie “potenzialmente correlate all’inquinamento ambientale” e che, questi esami, saranno rivolti sia a coloro che sono stati sottoposti, nel 2017, allo Studio SPES, che ...

Pubblicità

salerno_vince : RT @luigilariccia: Il comune di #Lucera ha conferito la cittadinanza onoraria a Julian Assange ! Astenuti quelli del PD ! - occhio_notizie : Non versava più la Tosap al Comune e aveva occupato il suolo pubblico abusivamente - GazzettaSalerno : Il Comune di Salerno ha predisposto, con l’Azienda Busitalia Campania , in occasione dell’evento , per tutti coloro… - hwinggarae : mingyu ha veramente moltissimo in comune con me tipo io sono di salerno e anche le sue zizzone lo sono - fainformazione : Il Comune di Pontecagnano Faiano, sta inviando e definendo istanze di Sanatoria edilizia dopo ben 36 anni! Il comu… -