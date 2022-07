Saldi estivi 2022, oggi 2 Luglio iniziano nel Lazio: consigli per evitare le fregature (Di sabato 2 luglio 2022) oggi, Sabato 2 Luglio, via con le giornate di shopping sfrenate. iniziano, finalmente, i Saldi estivi 2022 in tutto il Lazio. Dureranno circa sei settimane, fino a metà Agosto. E se da una parte c’è la felicità assoluta, dall’altra i Saldi sono sinonimo di frenesia e, a volte, di qualche fregatura. Per questo abbiamo pensato di condividere alcune ‘chicche’ per approfittarsi al meglio delle offerte! Leggi anche: Aumentano le truffe online: i consigli della Polizia Postale e Airbnb Saldi estivi 2022 nel Lazio Come è stato stabilito a Maggio dalla giunta regionale, oggi iniziano i Saldi estivi. Si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022), Sabato 2, via con le giornate di shopping sfrenate., finalmente, iin tutto il. Dureranno circa sei settimane, fino a metà Agosto. E se da una parte c’è la felicità assoluta, dall’altra isono sinonimo di frenesia e, a volte, di qualche fregatura. Per questo abbiamo pensato di condividere alcune ‘chicche’ per approfittarsi al meglio delle offerte! Leggi anche: Aumentano le truffe online: idella Polizia Postale e AirbnbnelCome è stato stabilito a Maggio dalla giunta regionale,. Si ...

