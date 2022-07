Pole di Sainz a Silverstone su Verstappen e Leclerc (Di sabato 2 luglio 2022) Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlos Sainz ottiene la Pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Sotto la pioggia a Silverstone, il pilota della Ferrari piazza il colpaccio con il giro in 1'40?983 davanti alla Red Bull dell'olandese e campione in carica Max Verstappen e al compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc. Prima Pole per lo spagnolo del Cavallino, in una qualifica tiratissima per le condizioni metro. Quarto posto per Sergio Perez (Red Bull), seguito da Lewis Hamilton (Mercedes); ottavo George Russell (Mercedes). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlosottiene laposition nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Sotto la pioggia a, il pilota della Ferrari piazza il colpaccio con il giro in 1'40?983 davanti alla Red Bull dell'olandese e campione in carica Maxe al compagno di squadra, il monegasco Charles. Primaper lo spagnolo del Cavallino, in una qualifica tiratissima per le condizioni metro. Quarto posto per Sergio Perez (Red Bull), seguito da Lewis Hamilton (Mercedes); ottavo George Russell (Mercedes). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

