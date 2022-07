Lutto in Scozia | muore l'ex portiere dei Rangers Goram | affetto da tumore | aveva rifiutato la chemio

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto Andy Goram, l'ex portiere dei Rangers e della Scozia aveva 58 anni - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto Andy Goram, l'ex portiere dei Rangers e della Scozia aveva 58 anni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto Andy Goram, l'ex portiere dei Rangers e della Scozia aveva 58 anni - apetrazzuolo : LUTTO - E' morto Andy Goram, l'ex portiere dei Rangers e della Scozia aveva 58 anni - napolimagazine : LUTTO - E' morto Andy Goram, l'ex portiere dei Rangers e della Scozia aveva 58 anni -

Sport Mediaset

Il mondo calcistico scozzese è inper la scomparsa dell'ex portiere della Nazionale e dei Glasgow Rangers, Andy Goram . L'ex calciatore era malato da tempo, come annunciato un mese fa da lui stesso dichiarando di soffrire di ...... di chi non ha potuto partecipare ai funerali e osservare ilcome avrebbe voluto. E facendo ... Allo stesso tempo, il nazionalismo innon è morto nel 2014 quando l'SNP (Scottish National ... SCOZIA IN LUTTO, ADDIO A EX PORTIERE NAZIONALE ANDY GORAM - Sportmediaset Lutto nel mondo dello sport, oggi tutto il mondo dice addio alla grande leggenda del calcio dei Rangers e della Scozia, il campione aveva solo 58 anni: ecco di chi si tratta. Sono stati proprio i ...Calcio scozzese in lutto per la morte a soli 58 anni di Andy Goram, storico portiere dei Rangers Glasgow e della nazionale. Era malato di un tumore all'esofago ...