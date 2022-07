La pericolosa rotta migratoria verso Porto Rico (Di sabato 2 luglio 2022) È quella del canale della Mona, che separa l'oceano Atlantico dal mar dei Caraibi, attraversata ogni anno da migliaia di migranti Leggi su ilpost (Di sabato 2 luglio 2022) È quella del canale della Mona, che separa l'oceano Atlantico dal mar dei Caraibi, attraversata ogni anno da migliaia di migranti

