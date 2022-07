Il Po invaso dal mare: il video incredibile dell'acqua salata che risale il Grande fiume (Di sabato 2 luglio 2022) Il mare invade il Po e lo riempie di acqua salata Porto Tolle (Rovigo), 2 luglio 2022 - Siccità sul Po e cuneo salino . Il mare si sta 'mangiando' il Grande fiume e l'acqua salata in due settimane è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Ilinvade il Po e lo riempie diPorto Tolle (Rovigo), 2 luglio 2022 - Siccità sul Po e cuneo salino . Ilsi sta 'mangiando' ile l'in due settimane è ...

