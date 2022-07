I piani regionali per fermare l'avanzata della siccità (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - La siccità non allenta la morsa e si espande a macchia d'olio in gran parte dell'Italia. Da lunedì il governo, come ha assicurato il premier Mario Draghi è pronto ad "approvare i piani di emergenza regionali". Lo Stivale ha sete dal nord (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia) al centro (Emilia Romagna, Umbria, Lazio) fino alle regioni del sud. Intanto, in attesa del semaforo verde di Palazzo Chigi, scattano i primi provvedimenti a livello locale. Il neo-sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha firmato l'ordinanza che limita l'uso dell'acqua potabile ai fini domestici, per la pulizia personale e per l'igiene. Fino al 31 agosto sarà quindi "vietato usare acqua potabile proveniente da fonte idrica per l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi, per il lavaggio di automobili, salvo impianti autorizzati e per il ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Lanon allenta la morsa e si espande a macchia d'olio in gran parte dell'Italia. Da lunedì il governo, come ha assicurato il premier Mario Draghi è pronto ad "approvare idi emergenza". Lo Stivale ha sete dal nord (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia) al centro (Emilia Romagna, Umbria, Lazio) fino alle regioni del sud. Intanto, in attesa del semaforo verde di Palazzo Chigi, scattano i primi provvedimenti a livello locale. Il neo-sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha firmato l'ordinanza che limita l'uso dell'acqua potabile ai fini domestici, per la pulizia personale e per l'igiene. Fino al 31 agosto sarà quindi "vietato usare acqua potabile proveniente da fonte idrica per l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi, per il lavaggio di automobili, salvo impianti autorizzati e per il ...

