I morti di Porkkala | l’angolo di Finlandia che è stata Urss

Leggi su it.insideover

(Di sabato 2 luglio 2022) (Da Kolsari,) Il Baltico è al centro delle attenzioni mondiali. Kaliningrad, territorio russo incastonato tra Lituania e Polonia, è l’ultimo avamposto di Mosca in Europa settentrionale. E per il Cremlino, difendere quella sua propaggine da un possibile blocco significa non solo assicurarsi una “spina nel fianco” nel blocco occidentale, ma anche mantenere il controllo InsideOver.