(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn)- In un mese è passato dalla delusione play-off all’elezione aldipuò vantarsi di essere un: è infatti il numero uno dell’ASDC, compagine calcistica che quest’anno ha sfiorato la promozione in prima categoria e da pochi giorni èdeldello stesso comune, dopo aver contribuito con i propri voti alla conferma del sindacoAddabbo. Da sempre un fattore nella vita politica del piccolo centro fortorino,da anni porta avanti il discorso calcistico con risultati importanti e, soprattutto, una nomea ...

Pubblicità

gadmeischia : Il Museo Etnografico del Mare dell’isola d’Ischia ha organizzato per lunedì 4 luglio, alle ore20, nella piazzetta G… - gadmeischia : Il Museo Etnografico del Mare dell’isola d’Ischia ha organizzato per lunedì 4 luglio, alle ore20, nella piazzetta G… -

anteprima24.it

... in conversazione con la conduttrice di Rai1 Nunzia De. E ancora, il giornalista e ... la giornalista e conduttrice di La7 Myrta Merlino parlera' con il Presidente Movimento 5 Stelle...Remuzzi, Alle ore 19 Andreina Dipresenta a Macchiagodena il suo libro Una bolla di tempo perfetto. PROSSIMI EVENTI IN MOLISE 3 luglio Presso il Teatro del Loto di Ferrazzano ... Giuseppe Girolamo, il doppio presidente di Molinara: dal calcio al consiglio comunale Pd di Marsala, in 60 contro l'esito del Congresso: "Visione miope del partito". Forte malcontento per l'esito del Congresso comunale del Pd ...BARI - Il litorale di San Girolamo è un caso di specie. Dopo i lavori di ripristino pre estivo dell’arenile, le mareggiate se ne sono infischiate dei ciottoli riversati per ampliare e livellare la spi ...