Ginnastica in mare: gli esercizi per rassodare gambe e lato b da provare (Di sabato 2 luglio 2022) Il caldo da perdere spesso la voglia di fare attività fisica eppure è possibile tenersi in forma, sia in mare che in montagna. Oggi vogliamo parlavi di quello che si può fare, se passate le vostre ferie al mare! Se in estate vi manca la palestra, ma anche se fare esercizio fisico al chiuso non è la vostra scelta durante l'anno, potete trasformare le ore da passare al mare in una vera e propria Ginnastica. Il mare è un nostro alleato per la bellezza e la forma fisica, la Ginnastica in mare infatti ci permette di rassodare gambe e lato b. Nuotare stanca tantissimo e passeggiare sulla riva può essere noioso, con la Ginnastica in mare e pochi ...

