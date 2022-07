Edoardo Tavassi pronto per il 2023 | “Lo farei con Nicolas” | nuovo reality di coppia

Leggi su specialmag

(Di sabato 2 luglio 2022) Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, l’ex naufragoa mettersi in gioco in un: la rivelazioneVaporidis (screenshot sito Isola)è stato senza dubbio uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi più apprezzati dal pubblico. Il suo nome era tra quelli più quotati per la vittoria finale: un obiettivo per lui fattibile prima dell’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal gioco in semifinale. Ilper lui ha però avuto comunque un finale dolce grazie alla vittoria diVaporidis. I due durante il programma hanno creato un legame molto forte che entrambi sembrano intenzionati a portare avanti. Tra ...