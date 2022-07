Conte-Draghi, l'ora dello scontro. I grillini vogliono lasciare il governo (Di sabato 2 luglio 2022) L'atteso faccia a faccia tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ci sarà lunedì pomeriggio a Palazzo Chigi. Così hanno deciso i due dopo una telefonata a metà pomeriggio che, a quanto si apprende, è servita solo a fissare l'incontro. Un rendez-vous che dovrebbe portare a un chiarimento, dopo le polemiche sulle rivelazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui il premier avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere il capo politico perché inadeguato. Parole smentite da Draghi, che giovedì ha sfidato chiunque a produrre le presunte «prove» di tali messaggi inviati al fondatore dei Cinque Stelle. Smentite che comunque non placano le divisioni tra i pentastellati: molti parlamentari sono ancora tentati dall'idea dell'appoggio esterno al governo, mentre la ministra ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) L'atteso faccia a faccia tra il presidente del Consiglio, Mario, e il leader Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ci sarà lunedì pomeriggio a Palazzo Chigi. Così hanno deciso i due dopo una telefonata a metà pomeriggio che, a quanto si apprende, è servita solo a fissare l'incontro. Un rendez-vous che dovrebbe portare a un chiarimento, dopo le polemiche sulle rivelazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui il premier avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere il capo politico perché inadeguato. Parole smentite da, che giovedì ha sfidato chiunque a produrre le presunte «prove» di tali messaggi inviati al fondatore dei Cinque Stelle. Smentite che comunque non placano le divisioni tra i pentastellati: molti parlamentari sono ancora tentati dall'idea dell'appoggio esterno al, mentre la ministra ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo. Draghi si autoelogia e fa il furbo su Grillo. Smentisce i 'messaggini' ma sorvola sulle telefonate… - AlbertoAirola : Dopo il comportamento ambiguo di #Draghi nei cfr di @GiuseppeConteIT , nel mio ruolo di portavoce, non posso che m… - davidallegranti : Draghi: 'Non ho mai fatto queste dichiarazioni [su Conte]. Mi dicono che ci sono dei riscontri oggettivi: beh, vedi… - robreg1 : RT @laura_ceruti: La cosa allucinante è che nessuno si ca@a i grandi risultati ottenuti da Draghi in questi giorni e parlano solo delle caz… - Europeo91785337 : RT @MicheleBonates3: La verità è che Draghi non vede di buon occhio il Presidente Conte perché ha capito che tra tanti scappati di casa ser… -