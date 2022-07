Certificazione parità di genere, ecco le linee guida (Di sabato 2 luglio 2022) Certificazione parità di genere, ci siamo. Il ‘bollino rosa’ che certifica un’impresa che applichi politiche virtuose sul tema dell’equità e dell’inclusione sia nei confronti dei rapporti interni e della gestione delle risorse, sia nel suo porsi sul mercato, è ormai realtà anche in Italia. Il 1° luglio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto della Ministra Bonetti del 29 aprile 2022 – emanato ai sensi dell’art 1, comma 147 della legge 30 novembre 2021 n.234 (legge di bilancio 2022) – che recepisce le “linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 2 luglio 2022)di, ci siamo. Il ‘bollino rosa’ che certifica un’impresa che applichi politiche virtuose sul tema dell’equità e dell’inclusione sia nei confronti dei rapporti interni e della gestione delle risorse, sia nel suo porsi sul mercato, è ormai realtà anche in Italia. Il 1° luglio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto della Ministra Bonetti del 29 aprile 2022 – emanato ai sensi dell’art 1, comma 147 della legge 30 novembre 2021 n.234 (legge di bilancio 2022) – che recepisce le “sul sistema di gestione per ladiche prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche didinelle ...

