Comune_Cagliari : #Cagliari: previste ondate di caldo nei prossimi giorni. Nuova allerta #codicegiallo diramata dal Ministero della S… -

... col rischio di incendi alto ae termometro che potrà addirittura superare i 40 gradi. Ecco l'allerta testuale della Protezione Civilepoco fa: 'A PARTIRE DALLA GIORNATA DI DOMENICA ...Nuova allerta dicodice giallodal Ministero della Salute con la Protezione Civile nazionale. Asaranno possibili ondate di calore nei prossimi ... Cagliari, diramata la lista dei convocati per il ritiro, non c'è Bellanova Era nell'aria da settimane, ora c'è il crisma dell'ufficialità. Alessio Cragno difenderà i pali del Monza. Rimarrà in Serie A, quindi, nonostante la retrocessione del Cagliari ...Nell'ambito dei controlli sul reddito di cittadinanza la Guardia di finanza di Cagliari individua 80 persone che lo percepivano indebitamente, molti non dichiaravano vincite al gioco online.